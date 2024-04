México pide suspensión de Ecuador como miembro de la ONU

México presentó ante la Corte Internacional de Justicia una denuncia por el asalto a la Embajada de nuestro país en Quito, donde demandan la suspensión de Ecuador de la ONU hasta que pida disculpas públicas y repare el daño.

“Hoy al amparo del ordenamiento jurídico internacional y sirviendonos de la ley, hemos decidido por instrucciones del señor Presidente llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos contra su integridad física y moral de Roberto Canseco Y Martha Balbuena”, dijo en la conferencia mañanera Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores.

La funcionaria explicó que la agresión violenta de Ecuador a la Embajada de México significa un daño irreparable al sistema internacional en su conjunto por lo que demandan cinco puntos:

Política Demanda de México a Ecuador tardará años en resolverse: Universidad Iberoamericana

1.- Juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño y que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México.

2.- Suspender a Ecuador como integrante de la ONU, en tanto no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infringido al estado mexicano y sus nacionales.

3.- Juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la carta internacional de la ONU similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado e incitar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha carta de la ONU.

4.- Establecer el precedente de cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador, será expulsado en definitiva de la ONU con base en la evaluación del artículo 6 de la carta de la Organización de las Naciones Unidas.

5.- El Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el consejo internacional de la ONU evitando el veto de sus miembros.

El gobierno de México destacó que el sistema multilateral debe estar a la altura de los hechos y exigió a las autoridades internacionales sancionen el asalto a nuestra Embajada en Ecuador el 5 de abril de 2024 para detener a Jorge Glas y que ese tiempo de acciones no vuelvan a ocurrir.

Lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que sufrió México y en especial su representación diplomática, que no se repita en ningún país del mundo que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de países en ninguna nación y que los estados en donde están ubicadas las Embajadas tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía de esos espaciosexplicó Andrés Manuel López Obrador

El Presidente enfatizó que la tradición de México conforme a los derechos internacionales es la protección de perseguidos políticos.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Queremos poner a prueba el sistema de justicia internacional, estamos viendo unos momentos de suma debilidad en el mundo multilateral y en relaciones internacionales”, dijo la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.

Alejandro Selorio, consultor jurídico de la Cancillería mexicana, detalló que además se solicitó a la Corte Internacional pedir al Gobierno de Ecuador que respete nuestra Embajada, ya que luego de la ruptura de relaciones diplomáticas, las oficinas están desprotegidas.

“Con el rompimiento de las relaciones entre México y Ecuador, nuestro local quedó vacío y al interior sus bienes y sus archivos y pedimos a la Corte, ordene que Ecuador, respetar la inviolabilidad de nuestro local, que no se repita la agresión sufrida”, dijo Alejandro Selorio.

En 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas expulsó a Yugoslavia de la ONU luego de que su gobierno intervino militarmente en Serbia y Montenegro