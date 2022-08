Ordenan al INE informar sobre conciliaciones a partidos por espectaculares en elecciones de 2021

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) entregar los documentos que demuestren que notificó a los partidos políticos que participaron en las elecciones de 2021 sobre las conciliaciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización en torno a espectaculares instalados en 28 estados del país.

La comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, aseguró que la información permitirá conocer las actividades del INE para lograr la equidad de la contienda electoral, identificar posibles irregularidades y brindar incentivos para generar confianza y legitimidad social en los partidos políticos.

De esta manera, justificó, la sociedad va a tener elementos certeros para evaluar si las actividades que realizaron los partidos para lograr el voto ciudadano se ajustaron al marco normativo, lo que les ayudaría a mejorar su imagen, ya que sólo el 76 por ciento de la población de 15 años o más desconfía de los institutos políticos, según datos de Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020.

El asunto se desprende de la solicitud de información de un ciudadano, quien requirió una copia de dichas conciliaciones relacionadas con el monitoreo de espectaculares a la cual el INE respondió con vínculos electrónicos para que fueran consultados.

No obstante, el particular se inconformó con la respuesta del Instituto a cargo de Lorenzo Córdova, ya que los enlaces no contaban con la evidencia de las conciliaciones semanales ni de las notificaciones hechas a los partidos políticos, por lo que la persona interpuso un recurso de revisión.

En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Blanca Lilia Ibarra constató que las ligas electrónicas contienen los dictámenes consolidados y otros documentos que dan cuenta de las conciliaciones semanales, sin embargo, no se localizaron los oficios que comprueben que tales conciliaciones fueron notificadas a los partidos políticos.

Por tanto, el pleno del INAI determinó modificar la respuesta del INE, a fin de que realice una búsqueda exhaustiva en la Unidad Técnica de Fiscalización y entregue a la persona solicitante los documentos de su interés.