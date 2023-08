Violencia en zona Poniente de Acapulco es un mensaje negativo a la inversión

La violencia que se registro en la zona poniente de Acapulco para la Coparmex es un mensaje negativo a la inversión y preocupa a este sector empresarial que no haya un estado derecho y que no exista certeza para seguir invirtiendo en este municipio turístico.

El Presidente de Coparmex, capítulo Acapulco, Luis Enrique Herrera Pérez hizo un exhorto a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se “pongan las pilas y trabajemos en equipo para ver que podemos hacer en materia de seguridad y cómo podemos ayudar”.

Lee también: Capturaron a cuatro tras quema de vehículos

Ante el bloqueo de transportistas que se registró la tarde miércoles y que dejó en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo once vehículos quemados, entre ellos de empresas transnacionales y socios de Coparmex, el líder empresarial comentó que hay preocupación entre el sector, quien ha expresado “que no es posible que no haya un estado de derecho y no hay una seguridad, una certeza para que puedan circular sus inversiones por el puerto de Acapulco y merma la generación de empleo”.

Unidades distribuidoras de productos fueron despojadas de sus choferes. / Foto: Cortesía | @SSPGro

Dijo que las empresas no van a recuperar la inversión que están teniendo al quemarse un fijo activo tan importante como es un camión que transporta su mercancía, además de que se quema el inventario de productos para sus ventas y son pérdidas para el negocio.

Lamentó que estos hechos de violencia afecta el turismo, la generación de empleo y el flujo económico interno, que es la circulación de la economía.

Durante el bloqueo que transportista en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo fueron incendiados once vehículos, entre ellos de empresas refresqueras, panificadora y que pertenecen a la Coparmex.