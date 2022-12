Vigilarán Sedena y PC manejo de pólvora para pirotecnia de fin de año

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil en el estado junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), vigilaran y darán un seguimiento muy estricto al traslado y el manejo que se tendrá durante la detonación de la pirotecnia que se hará durante la fiesta de Fin de Año.

El titular de la dependencia estatal, Roberto Arroyo Matus dijo que si habrá gala de pirotecnia el 31 de Diciembre y Protección Civil aportará la vigilancia de los fuegos pirotécnicos que se instalará a lo largo de la bahía de Acapulco por una empresa privada.

En cuanto al uso de los globos de Cantoya, pidió que no se comercialicen estos artefactos y en caso de que se vea vendiendo en la calle se va a decomisar.

Pidió la ciudadanía no utilizarlos porque han ocasionado muchos accidentes como es el caso del incendio de algunas palapas, que están a lo largo de la costera Miguel Alemán.

“Invitamos a la ciudadanía a que no utilice los globos de Cantoya, se va a vigilar que no se utilicen y se estará pidiendo a la ciudadanía que no lo lancen”.

Comentó Arroyo Matus, que se hará un campaña intensiva pidiendo que no se utilice durante las fiestas decembrina los globos de Cantoya ni mucho menos lo cohetes porque ha ocasionado muchos accidentes.

“Se hará una campaña fuerte del efecto negativo que tienen estos artefactos y esperemos que la población lo tome en cuenta; de todas maneras se hará vigilancia para detectar si lo están utilizado se evite a que no lo suelten porque cuando descienden todavía tienen suficiente combustible que pueden provocar el incendio en algunas zonas donde caen”, precisó.

El titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil en el estado, también anunció que durante el fin de semana habrá un operativo de decomiso de cohetes y todo tipo de artefactos explosivos que se vean vendiendo en mercados y calles.

Dijo que primero se le avisa a los comerciantes que está prohibida la venta de cuetes y posteriormente se implementa el operativo junto con el Ejército mexicano para el resguardo y seguridad.

Habrá vigilancia para decomiso de mercancía. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Refirió que en caso de que se detecte que se está vendiendo estos explosivos y si hay cantidades importantes se procede a decomisarlo.

El operativo de decomiso de cohetes estará hasta el 6 de Enero y se tendrá una vigilancia continúa y si es necesario también se aseguraran polvorines.

“El operativo será en mercados, vía pública y polvorines porque hay lugares donde almacena productos de alta peligrosidad”.

En ese sentido, pidió a la población su apoyo y que se denuncie en caso de que detecten almacenamiento de polvorín para elaborar cohetes, pues su mal manejo ha ocasionado accidentes y es necesario que las autoridades intervengan para decomisarlo.

Dijo que es necesario el apoyo de la población que esté vigilante si saben qué hay un polvorín cercano a su domicilio, porque es difícil de detectarlo, “se hará rondines con elementos de Protección Civil y las fuerzas armadas para detectarlo”.