Usuarios de transporte tardan hasta una hora en trasladarse

Ciudadanos han tenido que esperar más de una hora el transporte público en las principales avenidas de la zona conurbada de Acapulco para poderse trasladar a sus destinos.

Desde muy temprana hora se vieron decenas de usuarios en las paradas esperando camiones urbanos sin embargo, estos han parado su servicio debido a los tres últimos incendios que han sufrido esas unidades.

La señora Sandra dijo que llevaba esperando más de una hora 40 minutos para ir al hospital a realizarse una hemodiálisis no obstante, no encontraba cómo llegar, “si hay pero solo taxis colectivos pero no nos quieren levantar y algunos quieren cobrar 35 pesos”.

Cabe mencionar que en Acapulco en menos de una semana tres camiones urbanos fueron incendiados; este domingo 25 de febrero en la avenida Adolfo Ruiz Cortines a escasos metros de la entrada del módulo social Fovissste, otro más el pasado miércoles 21 en la colonia Primero de Mayo y el martes 20 en la calle Alquiles Serdán, muy cerca de la gasolinera Modelo, en la colonia Centro.

Así también a las 3:00 madrugada de este domingo un taxi fue quemado por hombres armados quienes rociaron gasolina a la unidad motriz blanco con azul que se encontraba estacionado afuera de la vivienda del propietario entre las calles Durango y Zacatecas, en la colonia Progreso.

Esta situación se había presentado el pasado 11 de enero y autoridades pusieron a disposición patrullas de las policías municipales y de la Guardia Nacional para ruletear en el puerto a fin de que miles de acapulqueños pudieran realizar sus traslados.