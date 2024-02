Empresarios advierten pérdidas millonarias si se vuelve a suspender el transporte

Empresarios acapulqueños estiman pérdidas millonarias en sus negocios en caso de que por segunda ocasión en el año llegue a suspenderse el transporte público en la ciudad como consecuencia de acciones de la delincuencia organizada.

Representantes de Canacintra y Canaco en Acapulco, pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno, actuar en el tema de la seguridad, para así evitar un nuevo problema en el transporte público que repercuta en la economía de miles de establecimientos comerciales.

El empresario y miembro de la Cámara de Comercio (CANACO), Acapulco Javier Saldívar Rodríguez, dijo que el sector empresarial no puede seguir siendo afectado por problemas que son generados por la violencia.

“Yo creo que en estos momentos luego de todo lo que se perdió con el huracán Otis, el sector empresarial no podría soportar nuevamente una caída en su economía a consecuencia de la violencia, por lo que es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno, pongan en marcha acciones más concretas para enfrentar el la inseguridad”, expresó.

En el mes de enero, con el paro del servicio del transporte público que duró más de dos semanas en todas las rutas de Acapulco, por el tema de la violencia generada por grupos delictivos, generó pérdidas de más de 120 millones de pesos para más de 34 mil empresas en todos los rubros comerciales.

Hoy ante el incremento de hechos delictivos contra propietarios ee camiones urbanos y atentados contra trabajadores del volante, nuevamente este sector podría dejar a la ciudad sin unidades.

El empresario Javier Saldívar, dijo que la violencia se ha convertido en el principal problema social que ha mantenido a la ciudad en una parálisis económica y turística.

Ernestina Dorantes Estrada restaurantera e integrante de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), dijo que las pérdidas económicas por su paro del servicio de transporte público, sería cuantificado por el tiempo que este dure afectando la movilidad de la ciudad.

“Estaríamos hablando de mucho millones de pesos, porque muchos negocios no funcionarían, no habría trabajadores y no habría ingresos económicos, no se puede seguir viviendo de esta forma, se debe de hacer algo de manera inmediata”, expresó.

Señaló que en el mes de enero, Acapulco se afectó en su totalidad por una suspensión de todo el servicio del transporte público, por lo que espera que en esta ocasión, el gobierno actúe para evitar una nueva paralización de la ciudad.