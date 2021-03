“Félix aguanta el pueblo se levanta”, gritan simpatizantes en instalaciones del INE

Un grupo de aproximadamente 80 simpatizantes del partido Morena se manifestaron afuera de la junta local del Instituto Nacional Electoral y realizaron una clausura simbólica del edificio para reprochar el acuerdo que tomaron el pasado jueves de retirar el registro como candidato a gobernador.

Con gritos como “Félix aguanta el pueblo se levanta”, y “el pueblo decidió Félix Gobernador”, los simpatizantes marcharon desde la glorieta de las banderas hasta la junta local del INE donde realizaron la clausura simbólica del edificio. Estado Simpatizantes de Félix Salgado Macedonio protestan en oficinas del INE en Guerrero

Los manifestantes portaron pancartas con leyendas como “fuera Lorenzo Cordoba del INE”, “INE respeta al pueblo”, entre otros con los que se repudió la determinación tomada la noche del jueves en que se retiró la candidatura a Félix Salgado por no haber entregado la comprobación de ingresos y gastos de precampaña bajo el argumento de que no hicieron precampaña.

El INE consideró que si hubo precampaña porque incluso existen videos en redes sociales donde el Félix Salgado llama a los simpatizantes de Morena a responder con su nombre en la encuesta que realizó el partido para designar a su candidato.

Cabe recordar que el partido Morena pretendió justificar que no hizo precampañas porque a quienes fueron ganadores de las encuestas no los designó como precandidatos sino como coordinadores de la cuarta transformación, pero el INE consideró que si se trató de precampañas, hubo una amonestación previa y el llamado a que entregaran sus informes y como no lo hicieron se procedió legalmente a cancelar la candidatura.

Jorge Peto Calderón uno de los activistas que participaron en la movilización recalcó que Félix Sagado ha venido dando una lucha pro la democracia desde hace muchos años y ha enfrentado a personajes como Rubén Figueroa, Héctor Vicario, René Juárez y demás caciques del PRI, y hoy que esa lucha está rindiendo frutos, hoy que la democracia se está imponiendo con artimañas tratan de pasar por encima de la voluntad popular, y eso es algo que el pueblo no permitirá.

Los manifestantes pegaron todas las pancartas en la pared del edificio durante casi una hora estuvieron gritando consignas después empezaron a dispersarse.