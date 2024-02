Turisteros exigen destitución del secretario de Turismo Municipal

Prestadores de servicios turísticos, lancheros y comerciantes de playas, se manifestaron en las escalinatas del ayuntamiento del Parque Papagayo, para demandar a la alcaldesa Abelina López, la destitución del secretario de turismo David Abarca Rodríguez.

La protesta, que fue encabezada por Jesús Zamora Cervantes, presidente de la mesa de infraestructura del consejo consultivo de turismo del estado, inició con una marcha desde el parque papagayo al ayuntamiento, donde se manifestaron en contra del funcionario municipal.

Lea también: Ayuntamiento dará apoyo logístico a filmación de serie en Acapulco

Los inconformes, exigen también que el secretario de turismo municipal David Abarca , explique el uso de los más de 47 millones de pesos que recibió de presupuesto económico para el 2023.

Por su parte el empresario Jesús Zamora, indicó que desde el inicio de David Abarca como secretario de turismo, los prestadores de servicios turísticos y los prestadores náuticos, no han tenido ningún acercamiento con el funcionario.

Local Secretarios de Turismo obstruyen avance económico: Turisteros

“El secretario de turismo, tiene que trabajar por fortalecer la actividad turística, y no promover el puerto en Europa y Colombia, cuando Acapulco no tiene ni hoteles para recibir a los turistas, somos más de diez mil prestadores de servicios ñ los que no hemos tenido atención por el secretario de turismo David Abarca”, dijo.

A la protesta de los integrantes de la Unión Vanguardia por el Estado, se sumaron unos 20 conductores de vehículos del servicio público.

Manifestaron que por el Otis, perdieron sus embarcaciones y que hasta el momento, no han sido considerados en ningún programa de apoyo para reactivar su economía y fuente de empleo.