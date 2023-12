Turisteros aprueban que turistas lleguen al "Camarena" en playas

A pesar de no estar autorizado el uso del “Camarena” para esta temporada de vacaciones por las autoridades de gobierno, prestadores de servicios turísticos y comerciantes de la zona federal, respaldaron que turistas nacionales puedan pernoctar en la zona de playa durante los días de asueto.

Indicaron que las autoridades, no deberían cerrar esta posibilidad a los turistas que lleguen al puerto, debido a que, en Acapulco, no se tiene una estructura de cuartos de hoteles funcionando al 100 por ciento, debido a los daños que dejó en la industria sin chimeneas el fenómeno meteorológico de hace más de un mes.

El uso de la zona de playa para los turistas en esta temporada de asueto, estaría reactivando la economía de más de cinco mil comerciantes de las playas y unos tres mil 500 prestadores de servicios turísticos.

El puerto de Acapulco tiene una extensión de acuerdo con las propias autoridades de poco más de 12 kilómetros de playa, por lo que se podría contar con una considerable zona para que turistas nacionales, puedan acampara con sus casas de campaña en este periodo de vacaciones de fin de año que inicio de manera oficial este lunes 18 de diciembre y concluye hasta el 7 de enero del 2024.

Tienda de campaña instalada en una playa de Acapulco, Guerrero.

Arturo Estrada Martínez, prestador de servicios turísticos en playa Golfito, dijo que el uso del “Camarena”, no se debe de ver como una situación de mala imagen en estos momentos, sino como una medida que ayudaría mucho a la reactivación económica y turística del puerto, no hay hoteles suficientes, no hay cuartos listos para recibir a las visitantes y se les debe de dar una opción para que lleguen al puerto a disfrutar de las vacaciones”, dijo.

Estrada Martínez, añadió que el mantener el “Camarena” en estos momentos de temporada de vacaciones, representaría un proceso para seguir con la recuperación de la actividad económica del puerto, así como el inicio de la imagen turística que se requiere a más de un mes de los estragos de Otis.

Agregó que son más de cinco mil comerciantes informales y unos tres mil 500 prestadores de servicios turísticos de todas las playas de Acapulco, los que estarían siendo beneficiados si las autoridades dan la autorización para que los visitantes puedan instalarse con sus casas de campaña en la zona de playa.