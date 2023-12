Por falta de habitaciones, turistas podrán llegar al hotel Camarena

La antigua y prohibida práctica del hotel Camarena podría ser aprobada para el uso de turistas que vendrán a vacacionar al puerto de Acapulco, considerado la perla del Pacífico, debido a que solo se tendrán 4 mil 500 habitaciones disponibles.

La alcaldesa del puerto más importante de Guerrero, Abelina López Rodríguez, consideró “viable” que los turistas puedan utilizar la playa en el periodo de asueto próximo.

Lea también: Trabajadores de gobierno destinan aguinaldo a la reconstrucción

En la ciudad se tienen más de 30 mil habitantes de hoteles y según el secretario de Turismo de la entidad, Santos Ramirez Cuevas, después del 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, se tendrán 4 mil 500 habitaciones disponibles en Acapulco, sin contar con las segundas residencias y oferta extrahotelera.

La playa El Golfito es una de las preferidas por los turistas para instalarse en el "Camarena". /Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco.

En el periodo vacacional decembrino 2023, se tendrá un reducido número de habitaciones de hoteles disponibles en este destino de playa.

En entrevista previo al banderazo de arranque al Operativo de Seguridad Temporada Invierno 2023, la presidenta manifestó que el tema del hotel Camarena, se pondrá a consideración en la Mesa de Coordinación de la Paz debido a que es un caso que se debe consensar entre todas las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Un espacio con seguridad

“Eso tiene que ser muy conciliado con los tres ordenes de gobierno, porque no puede ser solamente a la aventura, yo digo que, de acordarse, tiene que ser un espacio especifico para que se les pueda garantizar seguridad a los turistas que decidan quedarse en la zona de playa, pero eso hasta ahorita no está planteado en la Mesa, esperemos que se empiece a comentar para no salirme yo por la tangente porque se debe de ir caminando juntos”, señaló.

Playa Papagayo también recibe a turistas que disfrutan de acampar. /Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco.

Local Turismo canadiense vuelve a Acapulco a pasar invierno

La primera edil de la ciudad insistió que el Camarena en esta temporada de vacaciones sípuede ser “viable”, pero se requiere que sea consensado entre los tres ordenes de gobierno; "lo vamos a plantear para conocer los comentarios de las distintas corporaciones integradas a la mesa de coordinación", dijo.

En su declaración a reporteros la alcaldesa de Acapulco, recordó que antes todo mundo campaba en la arena, por lo que en estos momentos, quien no quisiera estar con esta parte de la naturaleza, pero por respeto a la Mesa se debe de poner a consideración.

Por otro lado, indicó que se sigue trabajando por la reactivación del turismo en Acapulco, y agregó que este destino de playa esta en los recuerdos de quienes lo han visitado por años, y seguirán visitándolo.