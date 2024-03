Turistas pagan hasta $800 para descansar en la zona Diamante

Las playas del Acapulco Diamante están abarrotadas de turistas nacionales y eso ha generado el abuso de los prestadores de servicio turísticos, quienes ofrecen un espacio para descansar con un costo de 350 hasta más de 800 pesos.

Las playa de Revolcadero y Princess son las más concurridas en estas vacaciones de Semana Santa, debido a que sus aguas mientras no haya mar de fondo, son tranquilas.

Sin embargo, el ingresar a esta zona y poder disfrutar de algunas horas del mar y el agradable clima tiene un costo y desembolsar el pago de 350 pesos a 500 pesos por la renta de una mesa, con cuatro sillas y una sombrilla o toldo.

Grupo de turistas se divierten en playas de la zona Diamante de Acapulco, Guerrero. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Pero si quieres estar debajo de la enramada, la mesa, las cuatro sillas, los baños y el vestidor son gratis pero tienes que consumir mínimo 100 pesos por persona y más aparte dejar un 12 por ciento de propina.

En la playa Revolcadero, los turistas viven su propio vía crusis llegan con su hielera cargada de bebidas y consumir una variedad de mariscos y no pecar en este viernes santo, ya que según la tradición no se come carne.

Los vendedores también se ven beneficiados en su economía, donde ofrecen los ostiones, las motos, buggy Surf, renta de bocina, dulces, las trenzas, el masaje, helados, raspados, pulpas de tamarindo y hasta bebidas alcohólicas y una variedad de alimento.