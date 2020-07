Toma precauciones: este lunes retomarán protestas en Acapulco

Ante la negativa de la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, de firmar el pliego petitorio del 2020 y no gravar la prima vacacional con el Impuesto Sobre la Renta (ISR), este lunes trabajadores agremiados a las cinco secciones XIX, XXVII, XXIV, XXXV y LVI, retomaran su jornada de protestas.

La secretaria general de la sección 35 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Iris Ávila Molina, lamentó la actitud insensible y de cerrazón de la primera edil, quien lejos de abonar al diálogo, ha lanzado amenazas hacia su movimiento. Local Clausuran más de 40 negocios por no cumplir cierre temporal en Acapulco

Por lo que no les deja otra alternativa que volver a tomar las calles, hasta que se cumpla con sus demandas, que, por cierto, aclaro que es importante que no se desvirtúe su reclamó de que no se bonifique el ISR a la prima vacacional, diciendo que se niegan a pagar este gravamen en su salario quincenal, cuando es falso.

La dirigente sindical, Ávila Molina, refirió que, los empleados del ayuntamiento lo único que piden es que se les cubra la prima vacacional, pero que no se les grave con el ISR; también se acordó exigir el pago de seguro mutualista a los trabajadores que se jubilaron y fallecieron.

Asimismo, exigirán que cubra los 72 millones de pesos que no ha pagado al ISSSPEG, dinero que también fue descontado ya al salario de los trabajadores y que arrastra su administración, cuando había firmado una minuta en la que se comprometía mantener sin adeudos su gobierno con el instituto.

La jornada de lucha de este lunes empezará en el palacio municipal del parque Papagayo, de ahí se tomarán acciones radicales para que se atienda su pliego de demandas, que consistirán en bloqueos en las avenidas más importantes del puerto.