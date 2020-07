Clausuran más de 40 negocios por no cumplir cierre temporal en Acapulco

Por no cumplir con la medida de cierre temporal decretado desde el pasado mes de abril por la pandemia del Covid-19, en Acapulco han sido clausurados más de 40 negocios de venta de bebidas alcohólicas.

El director de reglamentos y espectáculos Julián Nicio López, dijo que la mayoría de los negocios a los que de se les ha colocado sellos de clausura, sin bares, cantinas y depósitos de venta de bebidas embriagantes.

Indicó que este tipo de establecimientos, son considerados como no esenciales, y no están dentro de los que reiniciaron actividades el pasado dos de julio, por lo que aún, no pueden funcionar.

"En Acapulco, fueron mil 250 los negocios no esenciales que fueron cerrados desde hace más de tres meses por el tema de la pandemia del Covid-19, y en este momento en que se tiene un repuntes de casos positivos, no deben de funcionar porque se busca que Acapulco, no regrese a semáforo rojo", expresó Nicio López.

Dijo que las zonas de la ciudad, donde se han realizado las clausuras desde el pasado dos de julio, son la Costera Miguel Alemán donde ha sido cerrados algunos bares donde además no cumplen con medidas sanitarias, el fraccionamiento Costa Azul, la colonia Progreso, Cruces, el poblado de la Venta, la zona poniente y en Caleta.

El funcionario municipal, expresó que se mantendrán los recorridos para verificar que los negocios no escenciales estén cerrados tal y como lo marcan las autoridades del sector salud de los tres niveles de gobierno.

Por último manifestó que los propietarios de los más de 40 negocios, estarán obligados a pagar multas superiores a los 30 mil pesos para poder abrir sus negocios una vez que pase el riesgo de la pandemia del Covid-19 en el puerto.