Supervisa Evelyn afectaciones por "Lester" en Acapulco

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, realizaron un recorrido por las zonas afectadas por la depresión tropical Lester , donde constataron la labor de las brigadas de Protección Civil y de las dependencias de las distintas órdenes de gobierno, para que no existen condiciones de riesgo por el impacto del meteoro , entre la poblacion.

El primer punto que recorrió el titular del ejecutivo del estado fue la colonia Zapata, en donde escuchó a los colonos y pudo constatar los niveles de los canales y tomó nota de las obras que se requieren para evitar inundaciones y subsanar problemas ancestrales que se padecen en ese núcleo poblacional

Por eso instruyó a sus colaboradores en el tema de la prevención y a los ciudadanos su compromiso de no generar situaciones de riesgo , a quienes pidieron no arrojar su basura a los canales y ríos, que tomen conciencia de que el hacerlo pueden provocar taponamientoss y daños a las viviendas.

Cabe destacar que también escuchó a los responsables de las brigadas que hacían el retiro de los árboles caídos y realizaron la labor de desazolve en la calle 14, en donde refrendó su compromiso de apoyarlos y los exhortó a continuar con los trabajos de apoyo a la población .

“Estamos ayudando en todo lo que se requiere . No están solas, no están solos, aquí está Protección Civil estatal y municipal, está la presidenta, está la gobernadora, está la Secretaría de Seguridad Pública también. Está Sedena, Marina, Guardia Nacional, todos, la verdad, nos están apoyando muchísimo y pues no están solos”, enfatizó Salgado Pineda, a los habitantes de este núcleo poblacional.

Los colonos le pidieron que los apoyaran porque en esa zona sufren de encharcamientos , debido a que no se hace limpieza de los canales y requieren obras, petición que tomaron en cuenta con la alcaldesa Abelina López Rodríguez.

La mandataria estatal Salgado Pineda informó también que mantiene una comunicación permanente con alcaldesas y alcaldes de la Costa Grande, Chilpancingo, Tixtla y Acapulco, para mantener las precauciones necesarias y reiterarles su apoyo para atender las situaciones que se pueden generar durante el desarrollo del fenómeno hidrometeorológico .

El último punto que visitó la gobernadora fue Rinconada del Mar, en la Zona Diamante , en donde recorrió las calles y constató que no se registraron problemas mayores.