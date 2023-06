Supervisa Abelina López funcionamiento de dos nuevos semáforos en Costera

La alcaldesa Abelina López Rodríguez, supervisó el funcionamiento de dos nuevos semáforos que fueron instalados a la altura de la colonia Icacos.

Los dos nuevos semáforos, tuvieron una inversión económica de un millón 742 mil 237 pesos, los aparatos de señalización que servirán para disminuir los accidentes automovilístico son de la marca EYSSA y cuentan con dos estructuras vehiculares.

Además de cuatro estructuras peatonales, así como de 26 unidades led vehiculares, y 24 unidades led peatonales.

Durante su recorrido, la presidenta reiteró que estos semáforos se instalan dando respuesta inmediata a la población e hizo un llamado a tomar conciencia, respetar los pasos peatonales, y los señalamientos para evitar accidentes automovilísticos.

"Este es un reclamo de la zona, porque difícilmente podía pasar el peatón, en esta parte de la cual yo siempre he hablado, he dicho una y otra vez que en el centro de la administración está la cultura, no se puede avanzar si no ponemos cada quien la parte que le toca; a ti, transportista te corresponde no invadir este paso peatonal para que podamos ceder al peatón, ¿qué te corresponde a ti, peatón?, pues respetar el semáforo cuando esté la luz en verde, esa es la ruta que se requiere para tener otro Acapulco, hago lo que me corresponde pero requiero de ti", dijo. Local Realizan campaña de seguridad vial en la Costera

Sin embargo, conductores y vecinos del lugar, mostraron su inconformidad por estos semáforos instalados y aseguraron que su funcionamiento, podrían aumentar los accidentes automovilísticos.

Por su parte, el coordinador de Movilidad y Transporte en el municipio Daniel Moya Fosado, informó que los semáforos fueron instalados en está zona de la costera para disminuir los accidentes vehiculares y peatonales.

Al exponer las características técnicas del semáforo, Moya Fosado, detalló que se invirtió un millón 742 mil 237 pesos, los aparatos de señalización es de la marca EYSSA y cuenta con 2 estructuras vehiculares, 4 estructuras peatonales, 26 unidades led vehiculares, y 24 unidades led peatonales.

Los ciudadanos reaccionaron de manera positiva por estos trabajos. Gerardo González Zavala, calificó como “excelente” la instalación en esta zona, ya que difícilmente los transportistas respetaban el paso peatonal. Local Reparan semáforo en el crucero de la Colosio

“Me parece bien, ya hacía mucha falta, a veces los carros no se paraban y uno tenía que pasar así, rápido, de repente y corría el riesgo de ser atropellado, le damos gracias a la presidenta que haya puesto este semáforo porque la verdad ya hacía falta".

El transportista, Alin Márquez, mencionó que, "ya hacía falta para la seguridad de todos, todos los conductores y turistas, el paso peatonal ya hacía falta, es excelente para que tomemos conciencia".

En el lugar, también se puso en marcha la campaña “Yo Sí Respeto” con la cual se busca sensibilizar y compartir a automovilistas, peatones y usuarios del transporte público las normas viales del municipio a través de carteles e imágenes impresas.