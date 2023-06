Jóvenes pierden interés en fuentes de empleo por becas federales

Dirigentes de la CTM en Acapulco, lamentaron que el programa de becas “Jóvenes construyendo el futuro” que mantiene el gobierno federal, esté cerrando las fuentes de empleo que están destinadas para este sector de la población.

Los dirigentes obreros calificaron como preocupante que a menos de un mes para que dé inicio la temporada de vacaciones de verano, en Acapulco no se tenga cubierto ni el 10 por ciento de la bolsa de trabajo que se pone a disposición de los jóvenes por parte de la CTM en el sector hotelero y en la industria restaurantera.

“Si estamos un poco preocupados en este momento, porque no tenemos mano de obra para cubrir todas las áreas laborales en los hoteles y restaurantes para la temporada de vacaciones que esperamos una muy alta afluencia de vacacionistas, carecemos de camaristas, de mozos de Stuart, no tenemos el personal y los jóvenes no se han acercado para ser contratados para la temporada, hemos acudido a las escuelas para promover las fuentes de empleo”, expresó Raúl Ramírez Gallardo.

El secretario general del sindicato de trabajadores gastronómico dijo esperar que, ante la falta de recursos humanos de jóvenes para la temporada de vacaciones de verano, se corre el riesgo de cargar la mano en dobles turnos a los trabajadores sindicalizados que ya están cubriendo estas áreas en los hoteles y restaurantes.

Reconoció que desde que inició el año, Acapulco ha estado muy bien en cuanto a actividad turística, pero lamentó que la entrega de cinco mil pesos en una beca federal a los jóvenes está poniendo en riesgo miles de las fuentes de empleo que años anteriores estuvieron a disposición de estudiantes.

Dijo que hoy los jóvenes se han conformado con su beca de cinco mil pesos mensuales “sembrando vida”, pero lejos de beneficiarlos y motivarlos para que se conviertan en personas productivas, los están perjudicando porque se convierten en un sector improductivo.

En este mismo sentido, el dirigente cetemista César Landín Pineda indicó que los jóvenes se están motivando para ser “flojitos” con la beca "Sembrando vida" por parte del gobierno federal, más no para ser productivos realizando un mano de obra.

Dijo que hace dos o tres años todavía se tenía un gran número de jóvenes (estudiantes), que se contrataban en los sindicatos para laborar en diferentes áreas durante los días de vacaciones en el sector turístico.