Realizan campaña de seguridad vial en la Costera

La Coordinación de Movilidad y transportes pretende disminuir los accidentes automovilísticos a través de la campaña #YoSiRespeto

Se trata de concientizar y sensibilizar a los automovilistas a través de carteles con breves mensajes de no usar el celular mientras conduces, utilizar el cinturón de seguridad, no ingerir bebidas alcohólicas si manejaran, respetar las líneas peatonales, no exceder el límite de velocidad, entre otros.

El coordinador de la dependencia municipal José Ramírez Arreguín informó que esta campaña se tiene contemplada realizarse en los cruces semaforizados de los cuales son 24 en la avenida Costera Miguel Alemán, en la Cuauhtémoc, Adolfo Ruiz Cortines y en los puntos más conflictivos como las Anclas.

“Se pretende disminuir los accidentes automovilísticos, creando una cultura de movilidad y tránsito, así como cuidar al peatón porque es más vulnerable en las calles”.

Destacó que las sanciones continuarán a todos los automovilistas que infrinjan el reglamento de tránsito con sanciones que van desde los 500 pesos hasta los 2 mil.

Ramírez Arreguín agregó que las multas más recurrentes son en los automovilistas son por estacionarse en líneas peatonales, en hidratantes, en rampas de discapacitados y por no respetar las luces del semáforo.