Se sumará CTM contra aumento en la Autopista del Sol

Tras lamentar la postura egoísta de los legisladores de Morena en el Congreso del Estado, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), informó que se sumará a la lucha legal en contra del aumento del 7.82 por ciento que tendrá a partir de este primero de marzo el peaje de la Autopista del Sol.

El secretario del sindicato de trabajadores de la industria hotelera y gastronómica, Raúl Ramírez Gallardo, dijo que en los próximos días se desarrollará el Consejo Nacional de la CTM en la Ciudad de México, donde seguramente se determinará sumarse a la lucha nacional.

"Guerrero no es un Estado del norte, y por lo tanto la Federación debe de darnos un trato diferente, y no aplicar acciones que afectan la economía como es el caso del aumento al peaje de una carretera que no garantiza seguridad a los usuarios por la falta de un mantenimiento correcto”, expresó.

Ramírez Gallardo, expresó que ante la falta de atención por parte de la Federación, la CTM a nivel nacional, también tendrá que irse al recurso de un amparo igual como lo han realizado el PRD y un regidor del cabildo de Acapulco.

Lamentó también que los diputados locales por el partido de Morena, no dieran su respaldo a un exhorto que presentó el legislador del PRI, Ricardo Astudillo Calvo, para solicitar a la federación dar marcha atrás al incremento en el peaje de la Autopista del Sol.

Dijo que con esta acción, los legisladores de Morena sólo están demostrando su interés personal y de partido olvidándose del compromiso moral que tienen con los guerrerenses.

“Su forma de actuar es egoísta, y solo responden a intereses de grupo olvidándose que los acapulqueños viven del turismo porque no hay fábricas ni tenemos grandes empresas que den empleo a una sociedad golpeada por la inseguridad, la pandemia y los estragos de la guerra que han incrementado los productos de la canasta básica”, señaló.