Ambulantes y accesos sucios recibirán a turistas en playas

La situación en las distintas playas de Acapulco no ha cambiado, y una vez más los miles de turistas nacionales que arriben al puerto en esta temporada de vacaciones de semana santa, verán y sufrirán las mismas deficiencias que han tenido en tiempos anteriores.

A un mes que inicie la temporada de vacaciones, las playas siguen estando invadidas por cientos de vendedores informales, ocupadas en su zona de arena por múltiples negocios que sin tener concesiones funcionan en la zona federal, aunado a esto los turistas volverán a ser víctimas de los abusos de quienes rentan en cantidades muy elevadas los muebles como viejas sillas y sobrillas completamente deterioradas.

Sin lugar a dudas en este periodo de asueto, no sólo se tendrán abusos en cobros de muebles, sino también en los espacios en la vía pública para estacionar vehículos, se contará con accesos a playas sucios fuera de los cuatro que el municipio rehabilitará y una mala atención de por parte de prestadores de servicios turísticos que también hacen su agosto en este mes de abril.

La temporada de vacaciones de Semana Santa 2023, según el calendario escolar 2022-2023, inicia el próximo día tres de abril y concluyen hasta el 14 de ese mismo mes, en este tiempo el puerto de Acapulco sin lugar a dudas, recibirá a miles de turistas nacionales que llegarán a bordo de vehículos con un gasto mayor en el pago de peaje en la autopista del sol para disfrutar de las distintas playas.

En las playas que disfrutaran los turistas a partir del día tres de abril, también existe la invasión de grandes extensiones del área de arena que hacen con bodegas los propietarios de los viejos muebles que son rentados en cantidades que se elevan hasta los 500 y mil pesos en cada temporada de asueto a pesar de la presencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Nuevamente se recibirá a los turistas con caos en las playas. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Flora Aparicio Navarrete, prestadora de servicios turísticos en playa Papagayo, manifestó que, si hay un desorden en todas las playas, pero esto es debido a la irresponsabilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno que no han podido regularizar desde los grandes empresarios que también se apoderan de la zona federal sin tener concesiones, hasta a los comerciantes y a quienes abusan rentando sobrillas y sillas.

“Año con año, temporadas de vacaciones van y vienen y la situación es la misma, los abusos, los malos servicios, los peligrosos accesos a las playas, son un sufrimiento no solo para los turistas sino también para los acapulqueños a los que también se les obliga a pagar por unas sillas cantidades hasta de mil pesos o 500 pesos si bien les va, no cambia nada, no se arregla nada, la situación es la misma cada temporada los visitantes vienen a ver lo mismo, a sufrir la misma historia y a pagar todo con un abuso total”, expresó.

El mobiliario de playa se encuentra en deplorables condiciones. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

En este mismo sentido, el promotor turístico y vendedor de boletos de viajes en lanchas, indicó que las autoridades son las responsables de los abusos que se cometen en contra de los visitantes en cada temporada de vacaciones, porque no aplican la ley y dejan que todos cometan irregularidades.

Dijo que las playas son una anarquía total, está en poder de comerciantes, de prestadores de servicios turísticos hasta de los propios empresarios que también son parte de los abusos que se cometen en fines de semana, puentes largos y en las vacaciones de Semana Santa, que es cuando se tiene una alta afluencia de visitantes en el puerto.