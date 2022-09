Se hará auditoría en la Jucopo, advierte nueva presidenta

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, Yoloczin Domínguez Serna, anunció que este lunes estará lista la auditoría al Congreso de Guerrero, pero aclaró que se continuará con el proceso de entrega recepción y no se solapará a nadie.

Entrevistada durante el acto que encabezó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en el Centro de Convenciones de Acapulco, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), expresó su reconocimiento a sus compañeros legisladores por darse esta transición en un marco de civilidad.

Lee también: Destituyen a Sánchez Esquivel como coordinador de Morena en el Congreso

A unas horas de haber rendido protesta como presidenta de la Jucopo en sustitución de su compañero de bancada Alfredo Sánchez Esquivel, dijo que ya sostuvo su primera reunión con los integrantes de la Junta de la Comisión Política y todos abonan para que este Congreso salga adelante.

Estado Proponen fortalecer leyes contra la violencia hacia las mujeres

-¿Va haber auditoría al diputado Sánchez Esquivel?

Bueno, de eso se encargaran las instancias correspondientes, en estos momentos se lleva a cabo la entrega-recepción y como ustedes saben que se lleva un mes este proceso.

La diputada Yoloczin Domínguez, por ello, precisó que sería irresponsable de su parte decir que encontró anomalías en el ejercicio de su compañero diputado, Sánchez Esquivel, pues consideró que desde el primer año al último que ejerció como presidente de la Jucopo lo hizo de manera transparente.

Sin embargo, advirtió que seguirá lo que dicta la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar, "no vamos a solapar a nadie y vamos esperar que arroja la auditoría", apuntó.