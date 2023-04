Se agrava salud de maestro en huelga de hambre

Con el semblante demacrado y con voz trémula, el profesor Lorenzo Méndez Abarca, ratifica que no levantará la huelga de hambre a pesar que a once días de haberla iniciado, su salud empieza a quebrantarse.

En su improvisado campamento, que instaló en la explanada del ayuntamiento del parque Papagayo, reprocha la indiferencia del titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, quien sólo ha tratado de descalificar su lucha.

Me acusó que no tenía el perfil, que no había hecho ningún trámite y que tampoco tenía contrato, pero le demostré con documentos que miente y que poco o nada le importa lo que me pase por el ayuno prolongado, dijo.

El docente, Méndez Abarca, reveló que el último acercamiento que tuvo con la delegada de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca, Marta del Rocío Carachure Bustos y un elemento de Gobernación, fue el martes.

Le plantearon que le daban la cuarta parte del adeudo de tres años de las horas que ha impartido la clase de español en la escuela secundaria "General Juan Álvarez " de Plan de los Amates, que por cierto cumple un mes de estar cerrada.

Confirmó que rechazó el ofrecimiento pues nunca le plantearon su nombramiento, "les pedí el 50 por ciento de lo que me deben pero tampoco aceptaron, así que continuaré con la huelga de hambre, hasta donde me sea posible".

Hizo responsable directamente al titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, por las secuelas que llegue a sufrir por el ayuno prolongado, que le empezó a cobrar factura con dolores de estomago y mareos.