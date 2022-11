Sancionarán a taxistas que no tengan visible el número en toldo

El delegado de Transportes y Vialidad de la zona Centro de Acapulco, Jesús Cuevas Ramírez, anunció que se impondrán sanciones para los concesionarios que no acaten poner los números visibles en el toldo de sus unidades y quien no acate esta disposición se le detendrá el vehículo y lo llevarán al corralón, además de pagar una infracción de mil 400 pesos.

Comentó que en estos momentos está haciendo operativos para que el transporte liviano y camionetas urvan, lleven los números visible en el toldo para que sea más seguro el servicio de transporte.

Por otro lado, el funcionario se deslindó del problema de la invasión de rutas y la anarquía que provocan taxis colectivos amarillos y camionetas urvan.

A pregunta sobre la denuncia que hicieron líderes de organizaciones del transporte público, sobre el desplome de sus ingresos por la invasión de rutas, dijo un tanto molesto: "a ver, en primer lugar yo quiero decirte que invasión de rutas no hay. ¿Tú tienes información de alguna, coméntamela para actuar?

-Hay denuncias de que las rutas de Renacimiento, Zapata, Coloso y Colosio, hay una total anarquía por la invasión de rutas...

Ahhh, pero eso no me corresponde, esa área es del delegado de la zona suburbana, a mi me toca la zona centro y hasta ahorita no tengo ninguna denuncia de algún líder transportista por invasión de rutas.