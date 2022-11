Feministas vandalizan inmuebles de la Costera

Feministas vestidas de negro marcharon sobre la avenida costera Miguel Alemán, realizaron pintas y vandalizaron distintos inmuebles ubicados sobre la zona turística de Acapulco con distintas leyendas.

Por primera vez en una marcha que se realiza de diferentes colectivos feministas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 50 mujeres policías del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado (IPAES), Estatal y Turistica resguardan su seguridad.

Grabiela Candela Garzón integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres dijo que en todos los espacios de convivencia las mujeres son víctimas de violencia y no hay libertad en ningún ámbito.

“La lucha es constante, en los trabajos, en el hogar, en las escuelas, el acoso y hostigamiento laboral y sexual todos los días se lucha contra ese sistema”.

Pidió a los tres niveles de gobiernos que haya políticas públicas para la disminución de la violencia y apostarle a la erradicación “no hay avance en la eliminación, no lo palpamos, no lo vemos cerca, sigo saliendo a la calle y yo sigo sintiendo miedo y no soy la única”.

Algunas mujeres con la cara cubierta con pasamontañas realizaron unas pintas en plazas comerciales, bancos, restaurantes entre otros inmuebles exigiendo “Justicia, Ni una más, Nos Falta Alma”.

Exigieron alto a los feminicidios. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

La marcha culminó en las escalinatas del ayuntamiento Papagayo, donde realizaron un mitin y lamentaron que transcurrió otro años más de impunidad, de feminicidios, de desparecidas en donde además quemaron a manera de inconformidad pañuelos y papel color naranja.

Candela Garzón agregó que el que las policías mujeres las hayan resguardado este día, no cambia en nada porque el mensaje que les dan es que sólo el día 25 de noviembre las cuidan.

Finalmente dijo que las capacitaciones con perspectivas de género es a lo que más los gobiernos le han apostado, sin embargo, destacó que no se ha obtenido resultados positivos, “habría que checar qué y cómo se les está capacitando, porque no hay garantías, no hay resultados aún las mujeres acuden a denunciar y siguen sufriendo re victimización, las que quieren acceder a la justicia no la tienen”.