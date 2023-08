Destituyen al director de Vía Pública

Debido al operativo que realzó para controlar los vendedores ambulantes en la playa, el director de vía pública, Raúl Ceballos Carbajal fue destituido de su cargo por el secretario general del Ayuntamiento de Acapulco, José Juan Ayala Villaseñor.

A través de redes sociales dijo que en una reunión que se realizó en la mesa de coordinación para la construcción de la paz y la seguridad por Acapulco se abordó el tema del desalojo donde no les pareció a la autoridades de la Marina cómo se llevó a cabo y se pidió que fuera destituido.

Acusó a la secretaria del Bienestar, Leticia Lozano de estarlo hostigando y no dejarlo trabajar al igual que a la regidora Sofía Corona así como Ricarda Robles y el dueño de las grúas Alfredo Mate, a quien le quitó el trabajo de Vía Pública porque vendía los carros que retiraba.

Lee también: Empresarios pidieron el operativo contra ambulantes: Vía Pública

“No lo creía, porque ese hostigamiento lo traigo desde hace meses por parte de la secretaria del bienestar Leticia Lozano y es ella la que pidió mi renuncia pero como no tiene el valor de encarar sus acciones, ella es poderosa y ella toma muchas decisiones y aquí golpetea a muchos directores”.

Según le informó que el Secretario General del Ayuntamiento que no lo despedían sólo lo trasladarían a otra dependencia pero ya no estará a cargo de la Dirección de Vía Pública, aunque no le dijo a cuál ni cuándo.

Mencionó que él llegó a Vía Pública a hacer un trabajo con toda su potencia y humildad y con todo su amor porque Acapulco merece ser impulsor del orden.

“Raúl Ceballos Carbajal ya se va con todo el equipo que entró, nos vamos porque ya llegó el día. No hicimos nada indebido el asunto de la playa se hizo porque fue en coordinación con Profepa y nunca hubo un abuso realmente”.

Justificó que durante el operativo que se hizo con Profepa lo que se buscaba era sacar unas 300 sillas que estaban quebradas en la zona de playa y unos carros que se roban de las tiendas de autoservicio.