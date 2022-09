Sacerdotes no pueden bendecir matrimonios del mismo sexo

Ante el anuncio de la conferencia Episcopal de Bélgica de dar su consentimiento y aprobación a que las personas homosexuales puedan vivir en pareja, creando una oración para que se pueda bendecir, el sacerdote Marco Antonio Manuel Galeana Olea, se pronunció en contra y destacó que la iglesia católica nunca cambiará su doctrina respecto al Sacramento del Matrimonio.

Explicó que la iglesia no puede aprobar algo que no está en sintonía con el Evangelio, además de ser una unión sagrada entre el hombre y la mujer.

“Si algún sacerdote movido por un criterio personal, realiza un acto de bendición o simulación de matrimonio en parejas del mismo sexo, queda fuera de la comunión con la Iglesia, ya que está actuando bajo un criterio personal y no por mandato de la Iglesia”, refirió Galeana Olea.

Por su parte, el párroco Juan Carlos Flores Rivas dijo que solo es una propuesta, la cual el Vaticano ya la ha rechazado.

Dicho acto de la iglesia belga se ha calificado con un desafío al Vaticano, convirtiéndose en la primera parte del mundo en bendecir a parejas homosexuales

Los obispos aprobaron una ceremonia católica a parejas del mismo sexo, contraviniendo la Doctrina de la Fe, que se destacó en un documento eclesial durante el mes de mayo del 2021, que fue sin el visto bueno del Papa que “la Iglesia no dispone del poder para bendecir este tipo de uniones”.

“La Iglesia no dispone, ni puede disponer, del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo”, afirmó el ex Santo Oficio en la que se dejó claro que “no es lícito impartir una bendición a relaciones, o a parejas incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio”, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. “La Iglesia no bendice ni puede bendecir el pecado: bendice al hombre pecador”, concluía el texto.

Miembros de la comunidad LGBT demandaron la aprobación de matrimonio igualitario./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

La oración creada por los presbíteros de Bélgica dice: Dios y padre, rodeamos hoy a N. y N. con nuestra oración. Conoces sus corazones y el camino que tomarán juntos a partir de ahora. Haz que su compromiso con el otro sea fuerte y fiel. Que su hogar se llene de comprensión, tolerancia y cuidado. Que haya espacio para la reconciliación y la paz. Que el amor que comparten les deleite y hacerlas útiles para nuestra comunidad”.

Finalmente el Párroco de la iglesia de Covadonga y Tambuco Marco Antonino dijo que si parejas del mismo sexo quieren contraer matrimonio civil, eso no le corresponde a la Iglesia legislar y reiteró que “el sacramento del matrimonio conferido por la iglesia católica, sólo es una unión entre hombre y mujer”.