Vehículos del servicio violeta se mantienen encerrados en el Palacio de Gobierno

Vehículos de transporte público que participarán en el programa denominado “Transporte Violeta”, que permitirá ofrecer viajes seguros para mujeres, permanecen encerrados en el Palacio de Gobierno debido a una protesta de indígenas del municipio de Cochoapa que reclaman la creación de un nuevo municipio.

Los indígenas llegaron desde el pasado martes y se establecieron en plantón permanente afuera de la sede del poder ejecutivo, para exigir una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que con ella se puedan atender demandas prioritarias de 54 poblaciones que se encuentran adheridas a este proyecto de un nuevo municipio que tendría cabecera en la comunidad de Dos Ríos.

La creación de este nuevo municipio se plantea como una necesidad de poder atender demandas de servicios básicos que históricamente han sido relegadas por la lejanía que existe entre estas comunidades y la cabecera municipal.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Entre otras cosas demandan la pavimentación de un eje carretero que comunique a estas poblaciones también la asignación de maestros para atender escuelas que se encuentran cerradas y cientos de alumnos sin educación formal.

Otro tema que requiere de atención urgente es el que tiene que ver con servicios médicos que no están llegando hasta estas poblaciones, en las que no hay médicos, no hay enfermeras, no hay dotación de medicamentos, no hay los insumos mínimos necesarios y cuando una persona se enferma tiene que ir hasta la ciudad de Tlapa para ser atendido.

La protesta mantiene encerrados a por lo menos medio centenar de automóviles que prestarán servicio de taxi dentro del marco del programa que presentó el pasado martes la gobernadora y qué tiene que ver con un protocolo de seguridad para que las mujeres puedan viajar seguras lejos de acoso y lejos de riesgos.

Los dirigentes del movimiento revelaron que la tarde del martes una persona acudió para tratar de conmover los asegurando que tenía una familiar enfermo y necesitaba ser trasladada en una ambulancia que se encuentra también guardada dentro del palacio de gobierno sin embargo ellos no se dieron aseguraron que el gobierno del estado tiene muchos más vehículos con los que poder hacer estos servicios y solo buscan un motivo para desalojarlos.

En las inmediaciones de calles aledañas al palacio de gobierno se han colocado columnas de policías antimotines y vehículos tipo grúa con las que se presumen que podrían tratar de desalojar a los indígenas para que los vehículos puedan salir del interior del palacio de gobierno y finalmente arrancar, ahora sí el programa de transporte seguro para mujeres.