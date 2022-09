Pide comunidad LGBT certeza jurídica en el tema del matrimonio igualitario

Integrantes de la comunidad LGBTTTTiQ+ pidieron certeza jurídica a los legisladores del Congreso del Estado ante la falta de interés para la aprobación de la ley de matrimonios igualitarios.

La presidenta Frudivers A. C. Alejandra Gasca Luna, exhortó a que se retome la iniciativa ya que están perdiendo derechos y políticas públicas por la no aprobación.

“Es una necesidad para nuestra población, un ejemplo es qué hay dos mujeres transexuales que son maestras de primaria viven con sus parejas y quieren otorgarle los beneficios de la seguridad social y no han podido ya que ellas hicieron un concubinato y el registro no se les hace válido mientras la ley en Guerrero, no se apruebe el matrimonio igualitario no es válido”.

Recordó que en el mes de septiembre se retomaría el tema de inclusión en el congreso, por lo que confían en que “se cumpla la gran promesa de un cambio de una cuarta transformación” destacó Gasca Luna.

Agregó que están en espera a que nuevamente los diputados de la comisión de gobernación toquen el tema para dar su aprobación y pase a pleno para ser votado.

Por otro lado, mencionó que ya están en espera de la resolución para la creación del Instituto estatal de la diversidad sexual en el estado de Guerrero, ya hubo pláticas en donde se acordó un presupuesto para el próximo año.