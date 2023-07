Reportan avance en el caso de policía estatal desaparecido

Familiares del policía estatal Miguel Ángel del Carmen Flores desaparecido el 27 de junio quien fue visto por última vez en el fraccionamiento Costa Azul y su automóvil fue abandonado en el área de la colonia La Garita, señalaron que las autoridades les han informado del trabajo de investigación que han realizado, como la revisión de las cámaras de seguridad, además de haber acudido al lugar donde estuvo por última vez.

Asimismo, señalaron que la sociedad mexicana atraviesa por una crisis humanitaria debido al incremento de personas desaparecidas en distintas entidades. y que este fenómeno no solo afecta el Estado de Guerrero sino también entidades como Guanajuato, Michoacán, la Ciudad de México, Morelos, Chiapas y Oaxaca por mencionar algunos estados.

Lee también: Bloquean carretera Acapulco-Marquelia para exigir presentación de dos desaparecidos

“Lo peor de todo es lo relacionado con la seguridad pública, hay una falta de recursos económicos para dotar a los órganos del Estado de más eficacia y eficiencia en el tema de de recursos humanos y recursos técnicos hay áreas que no tienen, en un MP, ni siquiera tienen unas hojas ni tinta para imprimir es grave el asunto”, consideró Sergio Montes Carrillo, tío del elemento de seguridad desaparecido.





Cartel solicitando datos para dar con el paradero de su familiar. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Son 20 días que han transcurrido de la desaparición del trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con 5 años de antigüedad, 1 año y medio siendo baterista.

Familiares y amigos han colocado fichas de búsqueda en postes de diferentes colonias de Acapulco, además de acompañar a las autoridades a recorridos de localización.

“Hemos revisado fosas comunes que se han encontrado, también visto algunos cuerpos, lo cual es muy impactante, desolador y traumante para la familia”, expresó Montes Carrillo.

Lamentó que en Guerrero no haya una ley que pueda tener figura jurídica con “diputados indolentes muy apartados de la realidad y el ejecutivo del Estado que no procuran al no dar seguimiento, no bajan, no hay un acompañamiento a las víctimas, a las familias estamos viviendo una crisis de total indiferencia hacia los temas de seguridad en el estado de Guerrero, concluyó.