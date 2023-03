Reclaman pago a Luis Miguel por despido injustificado

El cantante Luis Miguel no sólo tendrá que enfrentar la demanda por pensión alimenticia de sus dos hijos interpuesta por su expareja sentimental Aracely Arámbula, sino también responder al reclamo de su ex trabajador Javier Guatemala Francisco, de que le pague la indemnización por más de 28 años de administrar sus bienes de Acapulco.

De acuerdo a la información proporcionada por el abogado Tomás Gutiérrez Álvarez, representante legal de Guatemala Francisco, desde el 2012, fue despedido de manera injustificada sin darle ninguna liquidación como lo marca la ley, por lo que presentó una denuncia ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en la que se integró el expediente 1494/2012.

Lee también: Reconocen labor filantrópica de Jaime Camil Garza

Según el defensor, desde que se solicitó al cantante atendiera el reclamo de su cliente no se ha presentado y envió a su representante legal, pero no hay avances debido a que no han atendido los citatorios a las audiencias y por ello se notificó al apoderado legal del demandado, José de Jesús Madera Pereira o Joe Madera, comparezca este 17 de marzo a las 10:30 de la mañana a una nueva audiencia.

El caso toma relevancia luego que la actriz Araceli Arambula a través de su abogado Guillermo Pous, presentó una demanda en contra del cantante Luis Miguel para que cubra la manutención de sus dos hijos que suspendió desde el 2019.

El jurista Tomás Gutiérrez, explicó que su defensor trabajó en la administración de los bienes del artista, incluida su mansión que tenía por el rumbo de la playa Bonfil, hasta que sin darle ninguna explicación lo despidió y no le cubrió su indemnización por más de 28 años de servicio, no obstante que cumplió con su horario de responsabilidad de manera ininterrumpida.

En sus alegatos, reclama que la autoridad responsable vulnera el derecho humano de la parte agraviada, tal y como lo señala el artículo 17 Constitucional, así como los principios de inmediatez y economía procesal consagrados en la Ley Federal del Trabajo.

Esto, por ser omisa la Junta responsable en tomar las medidas necesarias para lograr el desahogo de la prueba confesional para hechos propios con cargo a José de Jesús Madera Pereira o Joe Madera, lo que ocasiona una dilación en la substanciación del procedimiento, causándole perjuicios al ex trabajador Javier Guatemala Francisco.