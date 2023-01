Dan de baja en el Ayuntamiento a más de 50 trabajadores

Alrededor de 50 trabajadores de lista de raya de diferentes dependencias del ayuntamiento de Acapulco, fueron dados de baja de la nómina del gobierno que encabeza la alcaldesa Abelina López Rodríguez, durante estos primeros días del mes de enero.

Manuel Alcaraz Vázquez, secretario general del sindicato independiente sección 23, dijo que está acción por parte del gobierno, puede responder a una revancha política, debido a que la mayoría de los despedidos en este inicio de año, son integrantes del sindicato independiente que se ha estado manifestando por el reconocimiento legal por parte de la presidenta de Acapulco.

Dijo que de manera sorpresiva y sin ninguna notificación, se les está informando a los trabajadores que están despedidos cuando estos se presentan el pasado día lunes a sus áreas con la intensión de ingresar a las oficinas para trabajar, y se les prohíbe ingresar por instrucciones directas del director de Recursos Humanos Héctor Salgado.

“Es un proceso injustificable, es una revancha política, porque dentro de los trabajadores despedidos, también me encuentro yo que soy el secretario general sindicato independiente y me encontraba adscrito en el área de regidurías en el ayuntamiento del parque papagayo, estamos checando esta situación de los despidos, pero si no hay una respuesta, yo creo que vamos a recurrir a las denuncias laborales, ya lo ha dicho la presidente que el ayuntamiento tiene una gran deuda por laudos, y nuevas demandas podría aumentar el problema financiero en el municipio”, dijo.

Alcaraz Vázquez calificó los despidos como una revancha política. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Alcaraz Vázquez, manifestó que los trabajadores dados de baja de forma injustificada, no solo se les está violando sus derechos laborales, sino también pretenden liquidarlo con cantidades de recursos económicos que están muy por debajo de los que por ley les correspondería, considerando que muchos de estos tienen hasta 17 años de antigüedad con salarios que van desde los mil 300 a mil 400 pesos a la quincena.

Señaló que los empleados dados de baja desde el pasado lunes al regresar del periodo de vacaciones, estaban laborando en dependencias, como servicios públicos, seguridad pública, saneamiento básico, regidurías, en el área de bacheo, maquinaria pesada entre otras más.

Advirtió que con está actitud por parte de las autoridades, sólo están ocasionando que los ex trabajadores, empiecen a realizar movilizaciones para exigir su reinstalación en sus áreas de trabajo, debido a que el despido es irregular y violatorio a los derechos laborales de cada uno de los empleados.