Recibe Ricardo Taja adhesiones de liderazgos de Morena en Acapulco

El candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno municipal de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, recibió la adhesión a su proyecto de dos liderazgos de Morena que fueron precandidatos a diputados locales y forman parte del equipo de Yoshio Ávila González quien contendió por la alcaldía del puerto.

En conferencia de prensa, en su casa de campaña, Taja Ramírez, agradeció la incorporación de Gladis Pérez Gutiérrez y Juan Solano García a su campaña y señaló que, estas adhesiones lo perfilan a ganar la elección del próximo 06 de junio. Local Vamos a ganar porque tenemos la mejor estructura: Ricardo Taja

En su intervención la ex aspirante de Morena a una diputación local plurinominal, Gladis Pérez Gutiérrez, consideró que, Morena en Guerrero está secuestrado por un solo grupo y en Acapulco las cosas se han hecho mal, por eso consideró que, perderán la alcaldía del puerto.

"Abelina López no representa a Morena, fue impuesta y no se tomó en cuenta a la militancia, no se respetó la voluntad del pueblo en las designaciones, por ello van a perder y el mejor proyecto es sin duda el de Ricardo Taja", señaló.

Ambos morenistas, aseguraron que, continuarán formando parte del partido y apoyando las acciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien le han dado su confianza en su lucha por cambiar al país.

Asimismo, hicieron un llamado a todos los morenistas de Acapulco para que voten por el proyecto de Ricardo Taja y no de Abelina López, porque ella representa un retroceso para Acapulco.