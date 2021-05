Recibe Mario Moreno adhesiones de Morena y Movimiento Ciudadano en Tierra Colorada

El candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Guerrero, Mario Moreno Arcos, recibió la adhesión de líderes políticos de Movimiento Ciudadano y de Morena, quienes aseguraron que su proyecto es el mejor futuro para la entidad, porque tiene las mejores propuestas.

Durante un recorrido por Tierra Colorada, acompañado del candidato del PRD a la alcaldía de Juan R. Escudero, Israel Hernández Espinoza, recibió el respaldo del coordinador regional de MC en Costa Chica, Noé Acevedo Flores y la candidata de MC a la alcaldía municipal, Leylanni Yatzel de la Cruz Hipólito.

"Nos sumamos al resto de miles de ciudadanos libres que queremos un mejor futuro para Guerrero, con Mario Moreno Arcos al frente, sin duda este 6 de junio ganaremos", dijo Noé Acevedo.

En su mensaje Moreno Arcos reiteró que en su proyecto caben todas y todos los guerrerenses, por eso "todos los que fueron y son candidatos de MC en Costa Chica se están incorporando a este proyecto, porque este un proyecto serio por Guerrero" sentenció.

"Yo no tengo que andar cantando para que me vean y me escuchen, Mario Moreno es un hombre de propuestas, de trabajo, no ando haciendo show, vengo a hacer compromisos con la gente" dijo.

Señaló también que lleva 25 años participando en política y "no ha tenido que andar haciendo el ridículo en ninguna parte", porque no se dedica a eso, "yo me he conducido con seriedad y respeto, no soy una botarga de nadie", recalcó.