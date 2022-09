Rechaza gobernadora de Guerrero rompimiento con alcaldesa de Acapulco

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez rechazaron que exista un distanciamiento entre las dos, luego de la elección que se realizó recientemente de consejeros de su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Hace una semana, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López calificó como una “Elección de Estado” la reposición de votación interna de Morena en Guerrero para elegir a los consejeros en el distrito 9 federal en Ciudad Renacimiento.

Molesta por los resultado de la elección en ese distrito, la alcaldesa no asistió el pasado viernes a dos eventos que tendría con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda y al cuestionársele el motivo del por qué sólo respondió “Elección de Estado ayer”.

Este viernes, la alcaldesa si acudió a los eventos que tuvo la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda y participo en la conferencia de prensa y se tomaron la foto juntas.

Lee también: Estrategias de seguridad funcionaron para bajar homicidios: Evelyn

A la jefa de ejecutivo estatal se le cuestionó si ya se acabo la diferencia que tenían con la presidenta municipal, Abelina López y aclaró que nunca hubo un distanciamiento, pues le tiene mucho cariño, respeto y le ha reiterado siempre su apoyo en cada una de las acciones de gobierno para beneficio de Acapulco.

“A veces podemos tener diferentes formas de pensar, visiones , eso es normal, es natural porque incluso hasta en las familias tenemos formas de pensar diferente pero eso no implica que no haya cariño, que no haya voluntad política, que no haya esas ganas y ese corazón de avanzar”.

Salgado Macedonio, reiteró públicamente a la presidenta de Acapulco, Abelina López todo su apoyo y respaldo a ella y a su gobierno.

“Nosotras no podemos estar divididas no podemos estar peleadas ni lo estaremos, ella es una mujer muy inteligente que va a seguir avanzando, es una mujer con un profundo amor a Acapulco y yo también amo Acapulco, nos une el amor a Acapulco así que no podemos estar distanciadas, nos van a ver juntas, con proyectos y con acciones para el puerto y seguro trabajando para el puerto”, reiteró. Estado Envía Evelyn Salgado cinco iniciativas de ley al Congreso

A su vez, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López dijo que le tiene mucho aprecio a la gobernadora y aseguró que ella nunca mencionó que hubo “una elección de estado”.

“No hay tal diferencia, lo que nos une es un amor para Acapulco y todo Guerrero, está es prueba de ello y en unos días más vamos ir junto con ella ir desarrollando proyectos para Acapulco. Yo soy clara, yo soy una mujer madura políticamente, ella tiene todo mi amor y mi respeto”.

-—¿Se acabo la elección del estado?

— Yo de ella nunca he mencionado nada, yo le tengo un aprecio, un respeto y ella lo sabe, jamás hablaría una sola palabra en contra de ella todo mi amor y cariño.