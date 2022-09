Cuarto Informe de AMLO dibuja sucesión presidencial: Astudillo

El ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, opinó que el cuarto informe de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, empezará a cimentar los caminos para dibujar la sucesión presidencial, pero con el tema económico que preocupa porque se pronostica una recesión para el próximo año.

Entrevistado en un restaurante de este puerto sobre la rendición de cuentas del inquilino de Palacio Nacional, el ex titular del ejecutivo del estado, consideró que lo dio en un momento especial, a dos años de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, que fue un dique muy importante para el país.

Al margen de lo anterior, reconoció que el presidente López Obrador en su cuarto año le ha puesto interés en avanzar en lo económico, pero su prioridad será la sucesión presidencial “que desde mi punto de vista es una sucesión adelantada”.

El oriundo de Chilpancingo, Astudillo Flores, dijo que el trabajo del mandatario de la nación lo ha hecho a base de trabajo social, a través de programas que, al gobierno de la República, especialmente a la figura del presidente, le han dado resultados.

Al ahondar al respecto, dijo, que hay una crítica generalizada “de los que no estamos de lado de Morena, que esta cantidad de programas sociales se han convertido en gran flujo de dinero con fines electorales, con una estructura para operar".

Aunque, indicó que el tema que más ha venido sonando es el del presupuesto, es un asunto delicado, que está en la mente de todos los mexicanos y de las familias, así como el de la violencia que se ha vuelto radical y en este año mancho a varios estados del interior del país.

Admitió que se ha dicho que al final del año habrá un crecimiento de más de uno por ciento, pero el tema económico es de enorme preocupación, porque el próximo año se pronostica un decrecimiento derivado de los conflictos económicos con su principal socio del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos.

Que es lo que viene, la víspera electoral, la insistencia de una reforma electoral en la que he venido insistiendo que debe hacerse para que las elecciones sean mejores y que se fortalezca al Instituto Nacional Electoral y no para que desaparezca, sino para que sean mejores árbitros y no un órgano a modo, preciso Astudillo Flores.