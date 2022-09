Niega alcaldesa presunta campaña desde PC a favor de Marcelo Ebrard

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, rechazó la versión del personal de bomberos respecto a que desde la coordinación de Protección Civil se está haciendo campaña política a favor del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

Entrevistada luego de participar en la entrega de equipo para la Promotora de Playas, en el parque de la Reina, López Rodríguez dijo no estar enterada de ese tema y aseguró que no es su línea hacer este tipo de acciones.

"No de eso no estoy enterada, de eso no lo sé, no es línea mía, yo no acostumbro esas cosas, yo soy una mujer ética", dijo.

La presidenta, dijo que ante las acusaciones del personal de bomberos sobre esta presunta irregularidad, “vamos a revisar” el tema para deslindar responsabilidades del supuesto uso político del equipo de bomberos.

El jueves, personal de bomberos denunció que directivos de Protección Civil están utilizando las pipas para repartir agua en colonias de la zona Poniente, donde se incluyen a la zona de la Jardín y sus tres secciones, en busca de simpatías políticas a favor de una de las tres corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cara a las elecciones del 2024.

Los bomberos, reiteraron este viernes su inconformidad con una marcha por la zona turística, donde en una de las mantas que portaban, insistían en el uso político que se le está dando al equipo de Protección Civil, donde el coordinador General, Efrén Valdez, es presuntamente protegido de Luis Walton Aburto, ex alcalde de la ciudad y quien es el principal impulsor de la campaña de Marcelo en Guerrero.