Protestan trabajadores sindicalizados de tienda departamental

Poco más de 30 trabajadores sindicalizados de la tienda departamental Home Depot, ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc, protestaron a las afueras del inmueble para demandar respeto a sus derechos laborales, así como el reconocimiento del contrato colectivo de trabajo.

Los empleados con pancartas en mano, acusaron que los directivos de la tienda practican una política de hostigamiento, de abuso y de incumplimiento a la ley federal del trabajo, debido a que los hacen labora horas extras sin ser pagadas.

Lee también: Reparto de utilidades, una obligación de las empresas: CTM

El secretario general del sindicato de la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos (CROC), Martiniano Maldonado Fierro, dijo que la exigencia de los trabajadores, no está fuera de los beneficios que por ley les corresponde, por lo que advirtió que no será la primera movilización que realizaran si no se llega a un acuerdo.

“En la empresa se violan los derechos de los trabajadores, no les pagan las horas extras que trabajan fuera de sus horarios, los hacen trabajar turno quebrados de manera sorpresiva, no hay estímulos y los pretenden obligar a dejar el sindicato al que pertenecen desde hace varios años”, expresó el dirigente sindical.

Indicó que es la primera ocasión en que dejan sus lugares de trabajo para salir a protestar por sus derechos que tienen como trabajadores de a la empresa a la que pertenece la tienda.