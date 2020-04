Protestan integrantes de Antorcha Campesina en demanda de apoyos alimentarios

Ciudadanos integrantes de la organización Antorcha Campesina en Guerrero, protestaron a las afueras de las oficinas de la Promotora Turística (Protur) en la zona diamante de Acapulco, para exigir al gobierno del estado que les otorgue apoyos alimentarios por la falta de empleo como consecuencia del coronavirus.

Unas 50 personas se dieron cita en la dependencia ubicada sobre el bulevar de Las Naciones a las 10:00 horas de la mañana y con pancartas en mano solicitaban ser atendidos por autoridades estatales para hacer llegar la petición de manera formal al gobernador Héctor Astudillo Flores. Estado Aumentan casos de Covid-19 en Guerrero; suman 100 casos

El dirigente de la asociación en el puerto, Gamaliel Hernández, informó que más familias de la zona rural de Acapulco se quedaron sin empleo y no pueden generar ingresos debido a la pandemia, por lo que se ven en la necesidad de salir a la calle para protestar por una despensa.

"Queremos que el gobernador atienda a muchas familias que quedaron desamparadas y que no hay quien vea por ellas, son gente que se dedica al comercio informal en las playas y que ahorita con esta situación no tienen trabajo, pero lo preocupante es que no hay quien les dé un apoyo para poder subsirtir", dijo.

Luego de unos minutos, los manifestantes fueron atendidos por el asesor del gobierno estatal César Flores Maldonado, quien se comprometió a entregar el documento al titular del ejecutivo estatal para dar atención a la problemática.