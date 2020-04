Aerolínea no resuelve cancelaciones de boletos de avión, denuncian

Ixtapa-Zihuatanejo, Gro.-A raíz de la contingencia sanitaria por el Covid-19 se han presentado las cancelaciones de vuelos a diferentes destinos, pues hay restricciones de conectividad para evitar la propagación del virus, no obstante, es obligación de cada empresa aérea el poder dar solución a estos problemas.

El habitante Carlos Barragán de La Unión, dio a conocer que con tiempo de anticipación un familiar en Estados Unidos adquirió su boleto para viajar a Zihuatanejo este 04 de abril pero no pudo realizar el viaje por obvias razones. Estado Aumentan casos de Covid-19 en Guerrero; suman 100 casos

Dijo entender el por qué de la cancelación, pues la pandemia ha ocasionado eso en muchas aerolíneas, no obstante, señaló que no es posible que la empresa Volaris no pueda dar alguna solución, pues llaman a la línea de atención a clientes, los hacen esperar mucho tiempo y después cuelgan.

Narró que su familiar se dispuso a intentar abordar en un aeropuerto de Estados Unidos y ahí le comentaron que la empresa canceló dicho vuelo, le explicaron que debía ponerse en contacto con ellos para resolverlo pero hasta entonces no han recibido respuesta.

Carlos Barragán lamentó el hecho y dijo que además de representar una afectación a los planes del afectado, repercute en su economía, pues es un gasto que ya se realizó, por eso pidió a las autoridades que lo ayuden con el fin de obtener respuesta positiva.