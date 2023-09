Pretende CFE condicionar al municipio deuda de CAPAMA

La presidenta Abelina López Rodríguez, denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pretende condicionar bajo la firma de un convenio el pago de la deuda que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, tiene con la dependencia federal.

En entrevista, dijo que la CFE pretende que se le entregue bajo un convenio firmado el recurso económico que el gobierno de Acapulco recibe por el concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP), para ir saldando la deuda de la CAPAMA.

La deuda de la CAPAMA con la Comisión Federal de Electricidad, asciende a poco más de 776 millones de pesos, cantidad que le fue heredada a la actual administración que encabeza la alcaldesa Abelina López Rodríguez, por gobiernos pasados que no cumplieron con los pagos de los recibos de energía eléctrica.

“Hemos tenido reuniones, me ayudaron para reunirme con Manuel Bartlett director general de la CFE, por el tema de la deuda de la CAPAMA, me están condicionando para el tema del cobro del DAP, para que se lo demos bajo un convenio, pero no se lo podemos dar porque de este es de donde nosotros tenemos para comprar luminarias, para hacerle frente a todos estos temas, de ahí se toma para iluminar toda la ciudad cuando es el día del grito”, señaló la primera edil de Acapulco.

Dijo que, desde el inicio de su gobierno, fui muy clara sobre que mi compromiso era pagar puntualmente el recibo de luz; “yo lo estoy cumpliendo hemos pagados hasta el momento más de 600 millones de pesos”, por lo que no se le puede condicionar una acción que no se puede cumplir porque el Derecho de Alumbrado Público (DAP), beneficia al municipio.

La deuda de la CAPAMa con la Comisión Federal de Electricidad por 776 millones de pesos, dijo la alcaldesa.

López Rodríguez manifestó que no le pueden achacar lo que ella no hizo y agregó que lo que no cobraron en su año es problema de ellos por lo que hay un corrupto como un corruptor.

La deuda de la CAPAMa con la Comisión Federal de Electricidad por 776 millones de pesos, es parte del quebranto financiero con el que se encuentra trabajando actualmente la paramunicipal.