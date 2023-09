Hay muchas irregularidades en la zona federal de Acapulco: Abelina

La alcaldesa Abelina López Rodríguez reconoció que en la zona federal de Acapulco hay muchas irregularidades que deben atenderse, lo anterior en respuesta al bloqueo realizado este lunes por prestadores de servicios turísticos sobre la avenida Costera Miguel Alemán.

En declaraciones con medios de comunicación, luego de haber concluido una reunión de trabajo con locatarios del Mercado Central, la presidenta municipal expresó que gran parte de la franja de playa, está al arbitrio, por lo que consideró que Acapulco tiene que entrar en un orden.

Lea también: Marinos y policías cierran la Costera casi dos horas para retirar mobiliario de playa

“Bueno yo entiendo que gran parte de la franja de playa,está al arbitrio, entiendo que hay quienes rentan sillas sin tener un permiso y que las áreas que están concesionadas, además de la zona que tiene, también invaden dos o tres metros más, hay quienes están de ahí sin tener permisos, y es un trabajo en que todos tenemos que contribuir para estar en el orden”, dijo.

Local Prestadores de servicios bloquean la zona turística de Acapulco

López Rodríguez, quien en todo momento recibió con porras y aplausos el respaldo de los locatarios del Mercado Central, añadió que el tema de la zona federal se ha estado planteando al interior de la Mesa de Coordinación, por lo que el trabajo del reordenamiento continuará.

Por otro lado, al referirse al tema del Mercado Central, la primera edil aseguró que en un tiempo de diez días presentará a los locatarios junto con la ingeniera Meraza, secretaria de Obras Públicas, terminado el proyecto de la construcción de la nave mayor donde serán instalados los vendedores afectados por el incendio del pasado cinco de junio.

Manifestó que hasta el momento se tiene un avance del 75 por ciento del proyecto de la Nave Mayor, y aclaró que con ayuda o sin ayuda en cuanto a los recursos que faltan para realizar la obra, les cumplirá a los locatarios.

“Pero con ayuda o sin ayuda, lo vamos a hacer; tenemos 50 millones de pesos, me faltan 80 millones, estamos buscando esos 80 millones, y en caso de que no se tenga la ayuda, con los locatarios no podemos quedarles mal, ellos saben que no le vamos a quedar mal, vamos a construir el mercado”, precisó.