Entrega Abelina López premios del "Sorteo Predial Acapulco"

Visiblemente emocionados las y los ganadores de los premios del "Sorteo Predial Acapulco 2023", recibieron las llaves de dos vehículos último modelo por parte de la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, quien de esta forma reconoció a los contribuyentes que pagan puntualmente su impuesto predial.

Fue este viernes 22 de septiembre en las instalaciones del Antiguo Ayuntamiento, en donde se hizo entrega de las llaves de dos vehículos marca Nissan Versa Sense TM, 9 motocicletas marca Vento modelo 2024 y dos pantallas led de 50 pulgadas, a los afortunados ganadores.

La primera edil ahí reiteró la importancia de pagar los impuestos de manera puntual, para que su gobierno los invierta en obra pública, programas sociales y mejora de servicios públicos.

"Lo que nosostros estamos haciendo es simplemente motivar a los que contribuyen con este municipio, detalles como estos permiten motivarte; ser honesto tiene sentido, estoy muy agradecida con las y los ciudadanos que han depositado la confianza en mi persona", expresó la alcaldesa quien reconoció que se necesita tener compromiso con tu ciudad y venir a pagar tu predial.

Una vez más recordó a las y los asistentes que a pesar de las deudas heredadas, ha salido avante "con el esquema de no robar, no mentir y no traicionar", y agradeció sus contribuciones y su puntualidad, además exhortó a seguir cumpliendo con el pago de sus impuestos para fortalecer la recaudación municipal.

En su intervención, el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Morillon Ramírez, explicó a las y los ciudadanos que la recaudación de los impuestos ha sido una base fundamental de este gobierno para poder cumplir con la obra pública que necesita la ciudad.

Entre los premios también estaba una motocicleta. /Foto: Cortesía @AcapulcoGob.

También reconoció a las y los ganadores por sus aportaciones al tiempo que subrayó "en este gobierno que encabeza Abelina López Rodríguez, ha sido la base y un pilar fundamental la recaudación y eso se debe a la confianza que el contribuyente le tiene al actual gobierno".

Pero esto ha sido posible, motivando e incentivando la recaudación, de tal suerte de poder hacer frente a las contingencias sociales y que también permiten seguir invirtiendo en la demanda social para poder generar condiciones óptimas de bienestar social", apuntó.