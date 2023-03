¡Prepárese! Desfile por Carnaval y obras provocarán caos vial

Fin de semana largo y diversión en Acapulco para los turistas, sin embargo para los residentes vivirán un calvario durante este sábado al cerrarse la Costera Miguel Alemán por las obras de introducción de drenaje que se realizan en la zona de la Condesa y por el desfile de carros alegóricos que partirá desde el zócalo hasta el club de Golf a las 17:00 horas.

Los trabajos que se realiza en la Costera Miguel Alemán desde la Condesa hasta la Diana ha ocasionado un caos vehicular, donde se trabaja con la introducción de grandes tubos para la red de drenaje.

Los turistas y residentes vivirán durante este fin de semana largo un peregrinar al no poder circular fácilmente en sus vehículos por la Costera Miguel Alemán.

El presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera Miguel Alemán, José Espinoza Lanche, dijo que esta obra de introducción de la red de drenaje y la rehabilitación de banquetas, el cual ya lleva más de un mes, les está afectando en la venta para sus negocios.

“La Condesa está secuestrada por las obras, yo no he tenido gente en mi restaurante a mi me afecta está obra que ya lleva muchos meses”.

Señaló que los trabajos van lentos y con la llegada de turistas durante este fin de semana largo, Acapulco será un verdadero caos.

Este sábado, a partir de las 17:00 horas, la Costera Miguel Alemán estará de cabeza, luego de que le gobierno municipal llevará acabo el desfile con carros alegóricos del Carnaval Acapulco que partirá del zócalo de Acapulco hasta el Club de Golf.

Del 16 al 19 de Marzo se realizará el Carnaval Acapulco 2023 donde tendrá eventos gratuitos en sedes como el Parque de la Reina, zócalo, la Diana, pero los que se lleven a cabo en el Club de Golf tendrán costo.

Se prevén largas filas de autos. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

La cartelera que tendrá este carnaval Acapulco 2023 ha generado críticas con la comunidad LGTB en Acapulco donde han solicitado a la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López que no se inviten algunas estrellas del espectáculo e influencer.

Según la cartelera, la cantante, bailarina y vedette Niurka Marcos será la embajadora del carnaval y durante los cuatro días en los diferentes escenarios participarán youtubers y tiktokers como Manelyk, Karely Ruiz, Yeni Mua, Henry Carrera, Kunno y El Azteca de Plata.

Los conductores serán Tico Mendoza y Brenda Catalán; mientras que en los conciertos participaran grupos como Sonora Carruseles, Grupo Cañaveral, Diego Morán, Tito Nieves, David Zahan, Sonora Santanera.

Debido al caos vehicular que se vivirá durante el sábado en Acapulco, la autoridad municipal ha recomendado no usar el vehículo.

El gobierno municipal, aseguró que este carnaval Acapulco será un atractivo para los turistas y se espera atraer a 500 mil turistas.

Durante el Carnaval Paraíso Acapulco 2023 se contará con desfile de carros alegóricos, gala de pirotecnia y globos de helio gigante.