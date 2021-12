Pie de la Cuesta pasa temporada sin servicios públicos

Sin servicios públicos como recolección de basura y alumbrado público en el área de playa, fueron atendidos cientos de turistas nacionales que llegaron en está temporada de vacaciones a la zona turística de Pie de la Cuesta.

El presidente de la cámara empresarial de la zona poniente de la ciudad, Joel Castillo Gómez, dijo que la afluencia de visitantes que se ha tenido en estas vacaciones en Pie de la Cuesta, ha sido superior al 80 por ciento en hoteles y restaurantes, lo que ha generado un buen ingreso para el sector empresarial luego de las afectaciones que desde hace más de un año ha provocado la pandemia del Covid-19. Local Guerrero tiene de todo y para todos los turistas

Dijo que pese a la buena afluencia en Pie de la Cuesta, la atención por parte de las autoridades con los servicios públicos ha sido deficiente durante estos días de vacaciones.

" Se tiene buena afluencia de turistas, pero servicios como recolección de basura no son buenos, los camiones de saneamiento básico no pasan constantemente y se generan puntos negros, ademas no se instalaron luminarias en la zona de playas, aún cuando se hizo la petición a las autoridades ", dijo Castillo Gómez.

La falta de alumbrado público en las playas evitó que los paseantes se quedaran por las tardes. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco.

El también empresario de la industria restaurantera manifestó que la falta del alumbrado público , evitó que los visitantes permanecieran por las tardes en las playas.

Por último Joel Castillo Gómez, dijo que el sector empresarial de Pie de la Cuesta, tiene la expectativa de cerrar está temporada de vacaciones de fin de año con porcentaje de ocupación en hoteles y restaurantes superior a un 80 por ciento.