Piden no retirar del zócalo el mural de desaparecidos

El Colectivo Memoria Verdad y Justicia este día protestó en el zócalo de Acapulco para demandar que no sea demolido el mural de los desaparecidos.

La presidenta del colectivo, Socorro Gil Guzmán, señaló que “ellos escucharon por casualidad” que con la remodelación del Zócalo, sería quitado el muro que tomaron para plasmar las fotografías impresas en mosaicos de sus familiares desaparecidos.

Cabe mencionar que al realizar la protesta la presidenta municipal Abelina López Rodríguez había acudido a anunciar dicha obra de remodelación, sin embargo, les dijo que ella respetará el mural y que “no está loca” para quitar ese muro y en caso de serlo sería reubicado en el mismo zócalo.

Gil Guzmán recordó que cada mes los días sábados acuden desde el mes de mayo a colocar un tendedero con carteles de sus desaparecidos lo cual ha logrado sumar a más familias.

Agregó que hace aproximadamente un mes colocaron las primeras 36 fotografías en mosaicos y son más de 300 fichas de búsqueda las que el colectivo tiene, donde se destacan más hombres entre 15 a 30 años.

Finalmente mencionó que nadie les asignó el lugar, ellos se colocaron ahí ya que “los desaparecidos tienen derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia, nunca he confiado en las autoridades, ni en la ley, ni en la justicia”, no obstante, precisó que la alcaldesa les firmó un papel donde se comprometia a no quitar el mural.