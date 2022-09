Incrementa un 40% desaparición de jovencitas

Integrantes de la organización de Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, consideraron que es alarmante el tema de la desaparición de mujeres de entre los 13 a los 16 años de edad, en la ciudad.

Durante un acto cívico realizado al interior del Parque Papagayo donde se ubica el árbol del recuerdo y la memoria, los integrantes de la asociación Civil Familias de Desaparecidos en Acapulco, aseguraron que, del pasado mes de mayo a la fecha, se ha incrementado en un 40 por ciento la desaparición de mujeres adolescentes.

Mariana Mora Liberato, integrante de la asociación civil, dijo que a sus familiares desparecidos en Acapulco no los olvidan, agregó que cada dos horas, cada cinco horas se activa la alerta por desaparición de mujeres menores de edad, y esto es alarmante por lo que hay parteas que deben de ser atendidas para evitar la desaparición de las y los chicos.

“Nosotros ahora en este mes de septiembre, vamos a empezar con talleres de prevención del delito, porque dentro de la prevención podemos evitar las desapariciones de personas, podemos dar a conocer que esto que está pasando es una realidad, queremos una mesa de trabajo en calidad de urgente con la gobernadora, pero una mesa de trabajo donde nos preste atención donde estén todos los funcionarios”, expresó.

Durante el acto dentro de las actividades por el Día Internacional de las Victimas de Desaparición, los afectados, indicaron que son más de 150 las familias que están sufriendo en Acapulco por la desaparición de alguna familiar.

Pidieron a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, que se concrete el compromiso que se hizo con el ex gobernador Héctor Astudillo Flores, de concretar el llamado Árbol del Recuerdo y la Memoria, como un monumento en memoria de las personas que no están, además de ser un lugar de convivencia para las familias que tienen personas desaparecidas en Acapulco. Estado Marchan colectivos en demanda de sus desaparecidos

Mora Liberato, advirtió que, como familias de desaparecidos, ya no dejaran que el gobierno municipal, les borre los murales con los rostros de las mujeres y hombres que no se han encontrado, porque de lo contrario actuaran de otra forma debido a que el gasto económico que se destina para pintar los murales, no es de la presidenta Adelina López Rodríguez.

Recordó que el pasado primero de diciembre les fue borrado el mural de los rostros de desaparecidos que se tenía pintados en una barda de un restaurant ubicado sobre la Avenida Costera Miguel Alemán.