Pese a violencia, canadienses prefieren a Acapulco

Los Canadienses que permanecen en Acapulco durante la temporada invernal, tiene otra perspectiva del puerto para ellos su gente es amable, les gusta sus tradiciones y la violencia solo la que ven en redes sociales o páginas de internet.

El gobierno de Canadá actualizó la alerta de viajero hace una semana y pidió a sus connacionales no viajar a diferentes estados de México, entre ello Guerrero.

Sin embargo, de acuerdo con el secretario de turismo municipal, David Abarca está alerta no ha afectado porque en esta temporada invernal se espera un incremento de turistas canadienses y más de 10 vuelos.

Dany Chabot de 33 años de edad, desde hace tres años viene de Montreal, Canadá a pasar la temporada invernal a éste destino de playa y le ha gustado tanto que conquistó a una joven acapulqueña y ya aprendió hablar un poco español.

Lee también: Hoteleros piden apoyo a Sectur por alerta de Canadá

Así dice es su gusto por éste destino de playa, donde acude a sitios que congrega a la comunidad Canadiense, donde al menos mil 300 llegan al año a Acapulco.

Dany, disfruta del sol y descansa en Playa Bonfil junto con su novia. Llegó en Agosto y se va a finales de Abril, y cuando viene pasa nueve meses en Acapulco.

Están enamorados del puerto. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Aquí pasa las fiestas de Navidad, Año Nuevo y también participó en la partida de rosca de reyes que se celebra el 6 de Enero y le gustó.

“Me gustan las tradiciones de aquí, estoy enamorado de Acapulco y de México, la gente es amable, cuando yo habló con ellos, te invitan a su casa para comer, beber y son amables”.

Comentó que prefiere venir Acapulco para disfrutar del clima, calor, el sol y el mar.

Dany Chabot llega Acapulco y renta departamento para pasar sus nueve meses y durante ese tiempo él no ha visto hechos de violencia, solo lo que aparece en páginas de noticias locales.

Para él Acapulco es seguro pero no en lugares como Renacimiento, Zapata o otros municipios como Iguala o Chilpancingo que se ha enterado a través de los medios de noticias en redes que hay mucha violencia.

“Nunca he visto algo de violencia en Acapulco, la gente está muy amable, Acapulco es mejor pero Renacimiento, Zapata, Iguala, Chilpancingo es más duro (en cuanto a la violencia), pero no toca a los turistas, no he visto que toquen al turista canadiense, nunca”.

Dany, entre su inglés y español combinado, dice que sabe que en Acapulco los taxis amarillos son peligrosos en las calles e incluso atropellan a la gente, “hay que asegurarte cuando pases las calles”.

Dijo que el gobierno de Canadá le advierte antes de salir de su país, que Guerrero es peligroso y le recomienda no viajar, pero para el es falso.

Se la pasan muy a gusto en las playas del puerto. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

“Todo está correcto (en Acapulco) hay policías, marina en todos los lados y yo estoy confortable aquí y se ha sentido bien. Vengo nueve meses por año”.

Dany relató una mala experiencia que tuvieron sus amigos que vinieron Acapulco y al circular por la zona de la Diana donde se estacionaron por unas horas para hacer algunas comprar y tomar una cerveza adentro de la unidad, unos policías viales los amenazaron con detenerlos y a cambio le pidieron 9 mil pesos para no infraccionarlos y lo tuvieron de dar.

En la Playa Bonfil, en el restaurante La Marinera, se encuentra otra pareja de turistas canadienses, provenientes de Quebec, Canadá y cada año vienen a pasar las vacaciones de invierno.

“Venimos todos los años, seis meses por año”, dice el turista quien está tomando el sol y se hospeda en un hotel con seguridad.

Para esta pareja de turistas, sus amigos les dicen que están locos, cuando les comenta que se va de vacaciones a Acapulco.

“Cuándo hablo con mis amigos, todos mis amigos me dicen tú estás loco, tú te vas a Acapulco donde hay mucha violencia y Bam Bam Bam y no hay nada. Aquí las personas en Acapulco son amigables”.

Dicen que ellos se siente bien en Acapulco y en los resort donde se hospedan tiene entradas privadas y con seguridad y no habido problemas, “no hemos visto la violencia, en todos los años que hemos venido”.