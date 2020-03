No se suspende Carnaval de Acapulco: Adela Román

Al afirmar que no suspenderán la realización del Carnaval de Acapulco a pesar de que el Coronavirus es declarado pandemia a nivel mundial, la alcaldesa Adela Román Ocampo, pidió a la sociedad no alarmarse y ayudar manteniendo calles y casas limpias para contribuir con más medidas de prevención.

Entrevistada luego de inaugurar la construcción del drenaje sanitario en la calle 2 de Febrero de la colonia Palma Sola, la primera edil de Acapulco aseguró que el puerto no está en alerta, ya que el Covid-19 todavía no ha llegado a Guerrero y ya se descartó el caso sospechoso que surgió en Iguala. Estado No hay ningún caso de Covid-19 registrado en Guerrero: Astudillo

"Lo que tenemos que hacer es pedir a todos a qué contribuyamos con el gobierno municipal a mantener limpias nuestras calles, nuestras casas, a que seamos más escrupulosas en la higiene personal, a aumentar la ingesta de bebidas ricas en vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico, pero todavía no estamos en Acapulco en un sistema de alarma, en una alerta", dijo.

Román Ocampo mencionó que el Tianguis Turístico 2020 fue cancelado debido a que entre sus asistentes se espera la llegada de personas provenientes de Europa, lugar donde los contagios han sido masivos y mencionó que en Acapulco sigue en pie el Carnaval.

En otro tema, la alcaldesa hizo un llamado a todas las mujeres y niños que han sido víctimas de abuso sexual, a que denuncien a sus agresores a través de las instancias del gobierno municipal, quién les dará acompañamiento, asegurando que "entre los acosadores hay sacerdotes, hay maestros", quienes tienen que ser llevados ante la justicia.

Así mismo, dijo tener conocimiento de que en Guerrero hay una baja producción de maíz, por lo que resaltó que ya solicitó a las autoridades federales que el municipio sea tomado en cuenta para la distribución del fertilizante en este 2020, ya que son las autoridades locales quienes conocen más a los productores.