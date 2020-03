No hay ningún caso de Covid-19 registrado en Guerrero: Astudillo

El gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, reafirmó que en Guerrero, no existe ningún caso de coronavirus, sin embargo, reconoció que por esta enfermedad ya hay algunas afectaciones en algunos rubros como el turístico.

Los cruceros que también ha sido afectado de manera considerable, y el propio Tianguis Turístico en Mérida que ya fue suspendió por el tema del coronavirus. Estado Prueba de laboratorio a caso sospechoso de Covid-19 es negativa: HAF

En entrevista luego de haber asistido a la inauguración de la 83 Convención Bancaria, el gobernador dijo que no se debe de caer en el pánico, ni en el alarmismo.

"El coronavirus, no es un dengue regional,es un tema que está ligado al mundo, y por eso lo declararon como una pandemia, y hay que estar ligados a lo que la Secretaría de Salud diga y recalco que en Guerrero no hay ningún caso, pero esto no quiere decir que no se vaya a tener".

Abundó que el tema del Tianguis Turístico es una muestra de una serie de las circunstancias que pueden suceder, por este tema de salud pública.

Finalmente manifestó que el coronavirus, es un tema global.