No me voy a bajar de la contienda: Ricardo Monreal [Video]

El senador de la República del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, fue tajante al precisar "no me voy a bajar, vamos a llegar hasta el final de la contienda, a pesar que no hay piso parejo y hay mucho dinero para precampañas".

De este modo aclaró los comentarios de que pretende claudicar y adherirse al proyecto presidencial del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en ese sentido atajó: "eso no es cierto. Nosotros vamos a continuar hasta el final, ni nos vamos a rajar ni nos vamos a dejar, ni nos vamos bajar, vamos a llegar hasta el final del camino".

En franco reclamo a las otras corcholatas, abundó, a pesar que no dispongo de las estructuras de gobierno, ni de dinero, como ese que están gastando ni de estructuras de poder económico, pero cuento con la gente. Les voy a dar la sorpresa, porque somos los más preparados y los que más hemos batallado contra la adversidad.

En entrevista que concedió después de un encuentro con pescadores de Puerto Marqués, el legislador federal, Monreal Ávila, se ufano de conocer perfectamente todos los municipios de Guerrero, cuando fungió como delegado de la izquierda, "hay mucho monrealista de closet, que no se define por temor, pero saben que soy el más preparado y el más capaz para enfrentar los retos del México moderno".

Señaló que tiene amistad con los tres aspirantes y conversa con ellos, pero reiteró que por ninguno va a claudicar, voy a continuar hasta el final del camino.

Aclaró que no tiene plan B, solo plan A, porque es momento de la República y momento de la Reconciliación. Estoy claro en lo que estoy haciendo, por eso con mucha lucidez irá hasta el final del camino, insistió.

En ese tenor, alertó que quienes están haciendo precampaña fuera de los tiempos que marca el reloj electoral, deben tener cuidado, porque la avanzada impresionante consistentes en cartulinas, mantas, espectaculares y propaganda política de todo tipo, es impresionante y mas que tengan abarrotado a todo el estado. #Acapulco | 🤔 Ricardo Monreal dice que no se bajará de la contienda por la candidatura de Morena.https://t.co/UkiA2WeSb5

Video: Martín Gómez | El Sol de Acapulco pic.twitter.com/ec7RtbMSbV — El Sol de Acapulco (@elsoldeAca) April 21, 2023

En su caso, dijo, que cree en la ley y que va esperar a que todo este dentro de la legalidad, porque utilizar propaganda con la fotografía y las siglas del presidente esta prohibido por la ley, que se use la imagen de funcionarios públicos y se aproveche de tanto cariño que le tiene el pueblo de México y no pude usarse como estandarte político.

También se le preguntó su opinión sobre el proceso electoral de Coahuila y el Estado de México, en ese sentido, pronóstico que Movimiento de Regeneración Nacional se alzará con el triunfo con un porcentaje mínimo de 14 puntos en el Estado de México y en el caso del estado norteño, está más cerrada la contienda.

En otro orden de ideas, en referencia al tema del INAI, dijo, que a partir del lunes va a empezar a platicar con los coordinadores de cada grupo parlamentario y se empiece a integrar este órgano autónomo interno, "yo espero que antes de abril se nombren a los comisionados y empiece su funcionamiento institucional".

Sobre la postura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha pronunciado que desaparezca este órgano que vela por la rendición de cuentas y la transparencia, admitió que ha emitido opiniones, pero como legisladores deben de tratar que funcione este instrumento.