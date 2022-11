Monreal podría ser candidato de la alianza PRD, PRI y PAN: Mancera

El senador de la República por el PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, destacó que para poder terminar con el presidencialismo, el próximo gobierno federal debe tener una coalición donde se tenga la participación de todas las fuerzas políticas y los diversos sectores de la sociedad, para acotar las decisiones en una sola persona.

Entrevistado al asistir a la sesión semanal del Grupo Aca, el ex jefe del Distrito Federal dijo que está convencido que “si no se tiene una política de alianza consistente, no se podría ganar en un proyecto de 2024”,

Ante la posible salida del senador Ricardo Monreal Ávila de Morena, no descartó que el ex gobernador de Zacatecas podría participar en la elección que se hiciera de la alianza que propone el PRD con el PRI y el PAN.

Aseguró también qué hay forma de vencer a Morena, sin embargo, destacó que podrían ganar siempre y cuando se tengan las formas y propuestas para competir en la elección, además de una alianza sólida y consistente.

Mancera Espinosa explicó que los gobiernos de coalición han sido exitosos en Argentina y Chile, “yo lo que veo ahorita es participar en esto, hablarle a la gente de un gobierno de coalición y si el PRD quiere que participemos solos, lo haremos, siempre y cuando tengamos un proyecto mayor”

Refirió estar convencido que de dicha suma de participaciones, puede salir el perfil que las personas quieran.

Asimismo, dijo que los partidos políticos deben buscar acuerdos para trabajar en conjunto buscando siempre un bien común por la población y solo se dará, cuando el proyecto sea convincente y coherente para los ciudadanos, “escuchando a quien quiere que sea”, señaló.

En otro tema, señaló que no apoyará la reforma electoral presentada por el Ejecutivo Federal ya que mencionó que no es tiempo para un proyecto de esa naturaleza porque se tienen en puerta dos elecciones.